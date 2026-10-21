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        Demans hastası kadın dere kenarında ölü bulundu

        GİRESUN'da Aksu Deresi kenarında bulunan cansız bedeni bulunan kadının, demans hastası Leman Kara (72) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Demans hastası kadın dere kenarında ölü bulundu

        GİRESUN’da Aksu Deresi kenarında bulunan cansız bedeni bulunan kadının, demans hastası Leman Kara (72) olduğu belirlendi.

        Bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Barça köyünde dere kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan cesedin, demans hastası olduğu belirtilen Leman Kara’ya ait olduğu tespit edildi. Kara’nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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