Demans hastası kadın dere kenarında ölü bulundu

Bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Barça köyünde dere kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan cesedin, demans hastası olduğu belirtilen Leman Kara’ya ait olduğu tespit edildi. Kara’nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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