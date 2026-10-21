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        Giresun'da fındıkta verimi artırmak için üreticilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor

        Giresun'da fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla bahçede uygulamalı budama eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Giresun'da fındıkta verimi artırmak için üreticilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor

        Giresun'da fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla bahçede uygulamalı budama eğitimi verildi.

        Giresun Valiliği koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle yürütülen, "Sürdürülebilir Tarım İçin Fındık Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesi" projesi çerçevesinde, Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen eğitimler devam ediyor. İki haftadır teorik ve uygulamalı olarak sürdürülen program kapsamında, Keşap ilçesine bağlı Gönüllü köyündeki fındık bahçesinde budama eğitimi gerçekleştirildi.

        Fındık Araştırma Enstitüsü Ziraat Teknikeri Aşkın Çaykara, bölgede birçok üreticinin budama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Yaptığımız uygulamanın fındıkta verim ve randımanın artırılmasına, hastalıklarla mücadeleye önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.

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        TEKFINDIK Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Saha Sorumlusu Aykut Apaydın ise eğitimin üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladığını ifade ederek, "Fındıkta budamanın yanı sıra gübreleme ve diğer bakım çalışmaları da verim ve kalite açısından önemlidir. Fındığın değerini artırmak için verim ve kalitesini mümkün olduğunca yükseltmemiz gerekiyor. Bu sayede üreticimiz de daha fazla kazanacak" diye konuştu.

        "Doğru budamayı öğrenmek istiyorum"

        Fındık üreticisi 72 yaşındaki Saynur Türkmenoğlu, yaklaşık 9 dönüm fındık bahçesi bulunduğunu ve son yıllarda verimde düşüş yaşadığını belirtti. Bahçesinin bakımını büyük ölçüde kendisinin yaptığını anlatan Türkmenoğlu, işçi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle budamayı da öğrenmek istediğini söyledi.

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        Türkmenoğlu, bahçede yapılan uygulamalarla doğru ve yanlış budama yöntemlerini öğrenmeyi amaçladığını dile getirerek, edindiği bilgilerle kendi bahçesinde daha doğru bakım çalışmaları yapmak istediğini kaydetti.

        Fındık üreticisi Özlem Ok da çocukluğundan bu yana fındık üretiminin içinde olduğunu ve yaklaşık 30 dönüm bahçelerinin bulunduğunu belirtti. Bazı yıllar 45 ton ürün aldıklarını aktaran Ok, kahverengi kokarca zararlısı ve hastalıkların verimi olumsuz etkilediğini ifade etti. İki haftadır eğitimlere katıldığını anlatan Ok, gübreleme, ilaçlama, bahçe bakımı ve zararlılarla mücadele konularında bilgi edindiklerini belirterek, öğrendiklerini çevresi ve akrabalarıyla paylaşacağını söyledi.

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        Gülçin Özkan ise yaklaşık 10 dekar bahçeden 1,52 ton civarında fındık aldıklarını belirterek, eğitimlerin üreticiler açısından faydalı olduğunu ifade etti. Özkan, fındıkta görülen hastalıkların yanı sıra kahverengi kokarcayla mücadele, biyolojik mücadele yöntemleri, tuzak kullanımı ve doğru ilaçlama dönemleri hakkında da bilgi edindiklerini kaydetti.

        "Doğru bildiğimiz yanlışları gördük"

        Eğitime katılan üreticilerden Mehmet Yılmaz da uygulamalı eğitim sayesinde bahçelerde yaptıkları hataları görme fırsatı bulduklarını belirtti. Budama konusunda doğru bildikleri bazı uygulamaların yanlış olduğunu öğrendiklerini dile getiren Yılmaz, her bahçenin kendine özgü bir budama yöntemine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Artan üretim maliyetleri karşısında daha az alandan kaliteli ve verimli ürün elde etmenin önemine dikkati çeken Yılmaz, modern tarım teknikleriyle küçük arazilerde de kaliteli fındık üretiminin mümkün olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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