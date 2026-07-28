Espiye Kaymakamı Kavanoz, köy ziyaretlerini sürdürüyor

–Giresun'un Espiye ilçesinde Kaymakam Ahmet Kavanoz, köy ziyaretlerine devam ediyor.



Kaymakam Kavanoz, Gülburnu, Değirmenağzı, Kaşdibi ve Gebelli köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.





Köylerde vatandaşlar ve muhtarlarla görüşen Kavanoz, yerleşim yerlerinin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde dinledi.



Kavanoz, ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede, köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.





Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulması amacıyla köy ziyaretlerinin süreceğini ifade eden Kavanoz, vatandaşların taleplerinin takip edileceğini kaydetti.













