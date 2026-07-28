Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanacak

Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti.



Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı.



Üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için açıklanan tarihlere uymalarını isteyen Karan, hasadın belirtilen sürelerde yapılmasının önemine dikkati çekti.

