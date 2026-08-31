Espiye ve Yağlıdere'de sağanak hasara yol açtı

Bük ve Ömerli mahallelerinde selden etkilenen alanları inceleyen Kişi, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile makamında görüştü.

Yağıştan etkilenen vatandaşlarla görüşen Kavanoz ve Karadere, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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