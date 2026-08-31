Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Espiye ve Yağlıdere'de sağanak hasara yol açtı

        Espiye ve Yağlıdere'de sağanak hasara yol açtı

        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde şiddetli yağış hasar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Espiye ve Yağlıdere'de sağanak hasara yol açtı

        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde şiddetli yağış hasar oluşturdu.

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere, yağışın ardından ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

        Yağıştan etkilenen vatandaşlarla görüşen Kavanoz ve Karadere, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İlçede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Yağlıdere'de yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Bük ve Ömerli mahallelerinde selden etkilenen alanları inceleyen Kişi, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile makamında görüştü.

        Öte yandan belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Giresun'da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu
        Giresun'da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu
        Giresun'da sağanak yağış Karadeniz Sahil Yolu'nu suyla doldurdu
        Giresun'da sağanak yağış Karadeniz Sahil Yolu'nu suyla doldurdu
        Giresun'da sağanak yağış etkili oldu Heyelan tehlikesi nedeniyle, engelli v...
        Giresun'da sağanak yağış etkili oldu Heyelan tehlikesi nedeniyle, engelli v...
        GÜNCELLEME - Giresun'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME - Giresun'da sağanak etkili oldu
        Giresun'da sağanak etkili oldu
        Giresun'da sağanak etkili oldu
        Giresun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı
        Giresun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı