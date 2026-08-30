GÜNCELLEME - Giresun'da sağanak etkili oldu

Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları meydana gelirken, bazı menfezlerde taşkın yaşandı.

Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle doğu ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istenen açıklamada, dere yatakları ile taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Açıklamada, ilgili tüm birimlerin yağışa bağlı gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş da gazetecilere, akşam saatlerinden itibaren ilçe genelinde yoğun yağışın etkili olduğunu söyledi.

Yağış nedeniyle bazı menfezlerde tıkanmalar ve yollarda hasarlar meydana geldiğini belirten İbaş, belediyeye ve İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.