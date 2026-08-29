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        Giresun'da denize giren kişi boğuldu

        Giresun'un Espiye ilçesinde denize giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Giresun'da denize giren kişi boğuldu

        Giresun’un Espiye ilçesinde denize giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

        İlçe sahilinde denize giren İran uyruklu 3 kişi, bir süre sonra suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişilerden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı, A.R.S.N (26) ise gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu A.R.S.N'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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