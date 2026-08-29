Giresun'da denize giren kişi boğuldu

İlçe sahilinde denize giren İran uyruklu 3 kişi, bir süre sonra suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişilerden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı, A.R.S.N (26) ise gözden kayboldu.

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