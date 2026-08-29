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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı

        Giresun'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Giresun'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

        Halktan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uyulması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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