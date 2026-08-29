Giresun'da 3 gün denize girilmesi yasaklandı

Açıklamada, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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