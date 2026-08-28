Espiye'de şehitler anıldı

Daha sonra Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Haki Özgül tarafından dua edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, şehitler Mustafa Göbüt, İsmail Tös, Ömer Bayrak ve Hüseyin Tahmaz için anma programı düzenlendi.

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