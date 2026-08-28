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        Espiye'de şehitler anıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, şehitler Mustafa Göbüt, İsmail Tös, Ömer Bayrak ve Hüseyin Tahmaz için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Espiye'de şehitler anıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, şehitler Mustafa Göbüt, İsmail Tös, Ömer Bayrak ve Hüseyin Tahmaz için anma programı düzenlendi.

        Kaymakamlık, İlçe Müftülüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen programda, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

        Daha sonra Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Haki Özgül tarafından dua edildi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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