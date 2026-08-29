Giresun Valiliğince Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında idari soruşturma açıldı

Giresun Valiliğince, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Giresun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünün bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, Valiliğimizce kamu hizmetinin gereklerine, devlet memurlarının tabi olduğu mevzuata ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkelere uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere ele alınmıştır. Bu kapsamda, adı geçen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır."