Giresun'da sağanak etkili oldu

Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları meydana gelirken, bazı menfezlerde taşkın yaşandı.

Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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