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        Giresun'da sağanak etkili oldu

        Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Giresun'da sağanak etkili oldu

        Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları meydana gelirken, bazı menfezlerde taşkın yaşandı.

        Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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