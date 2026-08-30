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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 14 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Fındık işçilerini taşıyan A.T. idaresindeki 61 AAC 018 plakalı kamyonet, Duttepe köyünün Küme Evler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile kamyonetteki 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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