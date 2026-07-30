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        Espiye'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Espiye'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Soğukpınar Beldesi, Dikmen Mahallesi ve Güzelyurt köyü camisinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

        Programda Kur'an kursu öğrencisi Mehmet Bulut tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Espiye Müftüsü Haki Özgül, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak dua etti.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler arasında halat çekme, çuval, koşu ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Yaz Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim okumaya geçen 15 öğrenciye İlçe Müftüsü Haki Özgül, Elazığ Müftülüğü Vaizi İsa Tunç ve beldedeki din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Programın sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.



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