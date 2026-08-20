Espiye'de yeni sezon fındık hasadı öncesi etkinlik düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadı öncesinde geleneksel "ırgalama" (silkelemek) uygulamasının yaşatılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadı öncesinde geleneksel "ırgalama" (silkelemek) uygulamasının yaşatılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Cibril Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen "2. Fındık Irgalama Festivali", mahalledeki okul bahçesinde yapıldı.
Festival kapsamında gündüz fındık dalları ırgalanırken, akşam saatlerinde yöresel sanatçıların konserleri düzenlendi.
Katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.
Açılış konuşmalarının ardından organizasyona destek veren kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.
Festivale, siyasi parti ve yerel yönetim temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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