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        Espiye'de yeni sezon fındık hasadı öncesi etkinlik düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadı öncesinde geleneksel "ırgalama" (silkelemek) uygulamasının yaşatılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Espiye'de yeni sezon fındık hasadı öncesi etkinlik düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hasadı öncesinde geleneksel "ırgalama" (silkelemek) uygulamasının yaşatılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Cibril Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen "2. Fındık Irgalama Festivali", mahalledeki okul bahçesinde yapıldı.

        Festival kapsamında gündüz fındık dalları ırgalanırken, akşam saatlerinde yöresel sanatçıların konserleri düzenlendi.

        Katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Açılış konuşmalarının ardından organizasyona destek veren kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

        Festivale, siyasi parti ve yerel yönetim temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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