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        Giresun'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Giresun'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Karadere köyü mevkisinde sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya'nın (45) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Olayın meydana geldiği alandan itibaren 168 kişilik ekip, 40 araç, 6 drone, 4 sonar cihazı, 9 bot ve 2 hassas burunlu köpek ile derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.

        Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda Akkaya ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuş, aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50) ise kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkmıştı.

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        Dün yapılan arama çalışmalarında ise Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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