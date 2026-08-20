Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Trabzon'da denizde bulunan cesedin kimlik tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı

        Trabzon'da denizde bulunan cesedin kimlik tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı

        Trabzon'da dün denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'da selde kaybolan kişiye ait olduğu ihtimali üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Trabzon'da denizde bulunan cesedin kimlik tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı

        Trabzon'da dün denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'da selde kaybolan kişiye ait olduğu ihtimali üzerine inceleme başlatıldı.

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, ilk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedinin 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Arama faaliyetleri devam ederken, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün denizde bulunan cesedin, kayıp Mehmet Akkaya'ya (45) ait olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, kesin kimlik tespiti için adli tıp sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Giresun'da selde kaybolan vatandaşa ait olabileceği düşünülen bir ceset bul...
        Giresun'da selde kaybolan vatandaşa ait olabileceği düşünülen bir ceset bul...
        Giresun'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Giresun'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Giresun'da palamut sezonu bereketli başladı
        Giresun'da palamut sezonu bereketli başladı
        Giresun'da trafik kazası sonrası silahlı kavga; 1 ölü
        Giresun'da trafik kazası sonrası silahlı kavga; 1 ölü
        Giresun'da trafik kazası sonrası şüpheli ölüm
        Giresun'da trafik kazası sonrası şüpheli ölüm
        Giresun'da kaza sonrası çıkan tartışmada silahla vurulduğu iddia edilen sür...
        Giresun'da kaza sonrası çıkan tartışmada silahla vurulduğu iddia edilen sür...