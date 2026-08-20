Trabzon'da denizde bulunan cesedin kimlik tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

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