Filistinli doktor Giresun'daki hastanede hizmet veriyor

ATAKAN ÇITLAK - Filistin'in Gazze şehrinde doğup büyüyen Mahmut Emadoğlu, doktor olma hayalini Türkiye'de gerçekleştirmeyi başardı.



Emadoğlu, memleketinde devam ettiği mühendislik eğitimini, doktor olmaya karar verince yarıda bıraktı.



Türkiye'ye 2011'de gelen ve ​Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı kazanan Emadoğlu, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca sağlanan bursla eğitimini tamamlayan Emadoğlu, 1,5 yıldır Giresun'daki hastanede görev yapıyor.



Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ​​​​​​​Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Araştırma Görevlisi Dr. Mahmut Emadoğlu, AA muhabirine, memleketi Gazze'de aldığı mühendislik eğitimini küçük yaştan itibaren hayalini kurduğu doktorluk için yarıda bıraktığını anlattı.



Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2020'de mezun olduğunu, bir süre İstanbul'da pratisyen hekimlik yaptığını belirten 34 yaşındaki Emadoğlu, hayali olan ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı için 1,5 yıl önce Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladığını kaydetti.



Evli ve bir çocuk babası Emadoğlu, Gazze'nin haklı davasında Türk halkının gösterdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi.



Üç kardeşinin ve akrabalarının Gazze'de yaşadığını belirten Emadoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin manevi ve maddi destekleri bize çok anlam katıyor. Gazze halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti halkına çok minnettarız. Karşılaştıracak olursak, Türkiye'nin yapmış olduğu destekler ile diğer ülkelerinki arasında ciddi fark var. Türk halkının Filistin davasına karşı hassasiyeti çok önemli. Bize ciddi anlamda destek veriyorlar. Tek değiliz sonuçta. Bizim bu şartlar altında direnmekten başka çaremiz yok. Orada ayakta durabilmek, Gazze'de bulunmak çok önemli. Orada var olabilmek çok anlamlı."



- "Uzman olduktan ve şartlar da iyileştiğinde Filistin'e dönmeyi hedefliyorum"



Emadoğlu, Türkiye kadar diğer devletlerin Filistin'e destek vermediğinin altını çizerek, "Gerek politik sahalarda gerek maddi ve manevi olarak Türkiye Cumhuriyeti kadar destek vermiş olsalardı biz şu an farklı bir halde olurduk. Çünkü oradaki insanlar Türk devletinin verdiği desteğin farkında. Bireysel olarak Türkiye'ye karşı büyük borcum var, büyük minnettarlık hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Dr. Mahmut Emadoğlu, uzmanlık için ortopediyi seçme nedenini ise şu sözlerle anlattı:



"Uzman olduktan ve şartlar da iyileştiğinde Filistin'e dönmeyi hedefliyorum. Ortopedistlik bir savaş cerrahisidir. Maalesef bu savaşta Gazze çok büyük ortopedistler kaybetti. Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan el-Berş esir alındı ve hapishanede öldürüldü. Bu açıdan büyük ihtiyacı var ortopedistlere. Gazze'ye dönmeyi planlıyorum."



Gazze'deki kardeşleriyle zor şartlar altında görüşebildiğini dile getiren Emadoğlu, onlara imkanları ölçüsünde destek olmaya çalıştığını belirtti.



Giresun'da bulunmaktan çok memnun olduğunu vurgulayan Emadoğlu, "Buradaki insanlar sıcakkanlı. İyi ki Giresun'a geldim. Filistinli olduğumu öğrendiklerinde bol bol dua ediyorlar." dedi.

