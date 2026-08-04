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        Gezici kanser tarama aracı Çanakçı'da hizmete başladı

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Gezici kanser tarama aracı Çanakçı'da hizmete başladı

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakçı Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde konuşlanan gezici araçta, 7 Ağustos'a kadar vatandaşlar hizmet alabilecek.


        Araçta, 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri taraması için mamografi çekimi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması için HPV-DNA numune alımı ve sürüntü testi gerçekleştirilecek.

        Ayrıca, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri için gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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