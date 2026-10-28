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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, Espiye Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, Espiye Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, Espiye Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

        Dede, ceza infaz kurumunu gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurumda kalan hükümlü ve tutuklularla da bir araya gelen Dede, onların istek ve taleplerini dinledi.

        Üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Dede, kurumda devam eden projeler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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