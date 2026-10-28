Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, Espiye Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

Üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Dede, kurumda devam eden projeler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldığını belirtti.

Kurumda kalan hükümlü ve tutuklularla da bir araya gelen Dede, onların istek ve taleplerini dinledi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

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