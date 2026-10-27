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        Karadeniz'de palamut bolluğu hamsi ve istavrit için risk oluşturuyor

        Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu balıkçılara bereket getirirken, hamsi ve istavrit başta olmak üzere diğer balık türlerinin geleceğine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamudun beklenenden çok daha fazla olduğunu belirterek, bu balık türünün hamsi ve istavrit yavrularıyla beslenmesinin önümüzdeki yıllarda av miktarlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Karadeniz'de palamut bolluğu hamsi ve istavrit için risk oluşturuyor

        Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu balıkçılara bereket getirirken, hamsi ve istavrit başta olmak üzere diğer balık türlerinin geleceğine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamudun beklenenden çok daha fazla olduğunu belirterek, bu balık türünün hamsi ve istavrit yavrularıyla beslenmesinin önümüzdeki yıllarda av miktarlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

        Sezon başında palamudun bol olacağının öngörüldüğünü ancak mevcut bolluğun kendilerini de şaşırttığını ifade eden Arslan, hava şartlarının uygun seyretmesi halinde avcılığın aralık ayına kadar devam edebileceğini dile getirdi. Karadeniz'de alışılmış göç hareketlerinin aksine palamut sürülerinin doğuya doğru hareketini sürdürdüğünü kaydeden Arslan, bu sezon yaşanan bolluğu tarihi olarak nitelendirdi.

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        Palamudun bu yıl bu kadar bol olmasının nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Arslan, "İşin gerçeği biz de bu kadar bol olacağını tahmin etmedik. Şu anda bolluk devam ediyor, avcılık sürüyor. Hava şartları uygun olduğu sürece balık gelmeye devam edecek. Normalde bu dönemlerde palamut, göç yolları üzerinden sürüler halinde geri dönüyordu. Ancak şu anda hâlâ doğuya doğru hareket ediyor. Tarihi bir bolluk yaşıyoruz. Bu yıl balığın yumurtası tuttu, bolluğun nedenlerinden biri de bu" dedi.

        "Önümüzdeki yıllarda hamsiyi göremeyebiliriz"

        Palamut bolluğunun sevindirici olduğunu ancak ekosistemin dengesi açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Palamudun hamsi ve istavrit yavrularıyla besleniyor. Bu durum gelecek yıllarda söz konusu türlerin popülasyonları üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle Karadeniz hamsisinin geleceği konusunda endişeli olduğumuzu söyleyebilirim. Palamut çok bol ve hava şartları uygun olduğu sürece aralık ayına kadar da devam edebilir. Ancak balıkçılarımızı bekleyen bir tehlike var. Palamut, hamsi ve istavritin yavrularıyla besleniyor. Bu yıl palamudun bu kadar bol olması, önümüzdeki yıllarda hamsi ve istavrit açısından risk oluşturabilir. Bu sene hamsi bir miktar olabilir ancak ilerleyen yıllarda Karadeniz hamsisini bulmakta zorlanabiliriz" diye konuştu.

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        "Palamut bolluğu değerlendirilmeli"

        Palamudun beslenme alışkanlıklarının diğer balık türleri üzerindeki olası etkilerine de değinen Arslan, hamsi ve istavritin azalması halinde palamudun besin ihtiyacını karşılamak için başka türlere yönelebileceğini savundu. Mezgit ve barbun gibi türlerin de bu durumdan etkilenebileceğini dile getiren Arslan, mevcut bolluk döneminde palamut avcılığının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Arslan, "Palamudun avlanması, bu balığın tutulması lazım. Çünkü palamut hamsi ve istavritle besleniyor. Hamsiyi bulamazsa başka balık türlerine yönelecek. Mezgiti, belki barbunu yiyecek. Balık beslenmek zorunda. Bu nedenle mevcut bolluğun değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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