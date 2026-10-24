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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti.

        Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 20-14 önde bitirdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 40-30 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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