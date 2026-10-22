Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, Çanakçı ve Piraziz ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 90 litre etil alkol, 7,2 litre el yapımı kaçak alkol, 4 adet alkol aroma kiti ve bir adet alkol kontrol test kiti ele geçirildi.

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