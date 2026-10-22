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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Giresun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Çanakçı ve Piraziz ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 90 litre etil alkol, 7,2 litre el yapımı kaçak alkol, 4 adet alkol aroma kiti ve bir adet alkol kontrol test kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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