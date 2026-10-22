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        Giresun'daki Siğlen Şelalesi saklı güzellikleriyle mest ediyor

        Giresun'un Piraziz ilçesi Şerefli köyünde kanyon içerisindeki Siğlen Şelalesi, oluşturduğu doğal göletlerle keşfedilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Giresun'daki Siğlen Şelalesi saklı güzellikleriyle mest ediyor

        Giresun'un Piraziz ilçesi Şerefli köyünde kanyon içerisindeki Siğlen Şelalesi, oluşturduğu doğal göletlerle keşfedilmeyi bekliyor.

        Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Siğlen Şelalesi, doğanın içerisinde saklı kalan güzellikleriyle dikkat çekiyor. Dere yatağının oluşturduğu kanyon içerisinde yer alan şelale ve çevresindeki doğal göletler, bölgenin eşsiz manzarasını ortaya koyuyor. Şelalenin ve oluşturduğu göletlerin dronla görüntülenmesiyle bölgenin doğal güzelliği gözler önüne serildi. Şerefli köyü ana yoluna yaklaşık 200 metre mesafedeki şelaleye dere yatağı içerisinden yürüyerek ulaşılabiliyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bölge, şehir hayatından uzaklaşmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve farklı doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için alternatif bir rota sunuyor.

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        Giresun'un turizm potansiyelinin yalnızca sahil kesimiyle sınırlı olmadığını ortaya koyan Siğlen Şelalesi, kentin iç kesimlerindeki keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Doğal göletleri ve el değmemiş yapısıyla dikkat çeken şelale, doğaseverleri yeni bir keşfe davet ediyor. Bölgenin tanıtılması ve doğal yapısının korunarak turizme kazandırılmasıyla Siğlen Şelalesi'nin kentin doğa turizmi rotalarına dahil edilebilecek önemli noktalardan biri olması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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