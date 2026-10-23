Giresun'da üreticilere damızlık manda dağıtıldı

Geldi, amaçlarının bölgede manda sayısının artırılmasıyla süt ve et miktarlarını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Giresun İli Damızlık Manda Birliği Başkanı Ahmet Geldi ise yetiştiriciler açısından projenin büyük önem taşıdığına işaret ederek, destek olanlara teşekkür etti.

Temür, manda yetiştiriciliğinin yörede gelişmesi için projelere destek olduklarını belirtti.

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