Giresun'da manda yetiştiriciliğinde verimi artıracak destek

Giresun’da manda yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak amacıyla 25 yetiştiriciye damızlık manda boğası desteği sağlandı. Giresun İl Özel İdaresinin 2 milyon lira hibe katkısıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 25 damızlık boğa kura çekimiyle sahiplerine teslim edildi. Projeyle sürülerde et ve süt veriminin en az yüzde 30 artırılması hedefleniyor.

Giresun’da manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, hayvanların genetik kalitesinin yükseltilmesi ve et ile süt veriminin artırılması amacıyla hazırlanan "Giresun İli Damızlık Manda Boğası Dağıtım Projesi" kapsamında 25 damızlık boğa yetiştiricilere dağıtıldı.

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Giresun İl Özel İdaresinin katkılarıyla finanse edilen projenin dağıtım töreni, merkeze bağlı Boztekke köyünde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, Giresun Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, daire amirleri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Toplam 3 milyon 500 bin lira bütçeyle hayata geçirilen projenin 2 milyon lirası Giresun İl Özel İdaresi tarafından hibe olarak karşılanırken, 1 milyon 500 bin liralık kısmı yetiştiricilerin eş finansmanıyla sağlandı. Teknik şartlara uygun olarak seçilen 25 damızlık Anadolu mandası boğası, düzenlenen şeffaf kura çekiminin ardından 25 asil yetiştiriciye teslim edildi.

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"Et ve süt veriminde yüzde 30 artış hedefliyoruz"

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, manda yetiştiriciliğinin yalnızca hayvancılık faaliyeti olmadığını, aynı zamanda kültürel miras ve kırsal kalkınma açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Giresun’un manda varlığı bakımından Türkiye genelinde 14’üncü sırada bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre kentte 3 bin 974 baş manda bulunmaktadır. 2009 yılından bu yana anaç mandalar ve malaklar için üreticilere 15 milyon 798 bin lira doğrudan nakdi destek sağlandı. 2012 yılında başlatılan Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi kapsamında ise 289 yetiştirici bin 707 baş hayvanla desteklerden yararlandı. Islah projesi kapsamında yetiştiricilere 40 milyon 198 bin lira ödeme yapıldı. Giresun’da manda yetiştiriciliğine sağlanan toplam nakdi destek de 56 milyon 996 bin liraya ulaştı. Manda sütünü ekonomik değere dönüştürmek amacıyla altyapı yatırımları da gerçekleştirildi. Süt toplama altyapısı projesi kapsamında 1 milyon 123 bin liralık ekipman yatırımı kazandırıldı. Damızlık boğa dağıtım projesiyle ise, sürülerde akrabalı yetiştirmeden kaynaklanan verim kayıplarını önlemek ve genetik potansiyeli yüksek yeni nesiller elde etmek amaçlanmaktadır. Teknik şartnamelere uygun olarak seçilen üstün vasıflı 25 damızlık Anadolu mandası boğasını şeffaf kura usulüyle 25 asil yetiştiricimize teslim ediyoruz. Bu boğalar sayesinde dünyaya gelecek yavrularla birlikte sürülerimizin et ve süt veriminde en az yüzde 30 artış yakalamayı hedefliyoruz. Giresun’un tescilli lezzetleri arasında yer alan manda kaymağı ve süt ürünlerinin üretimi de artacak. Kazanan üreticimiz, kazanan Giresun olacak" dedi.

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"Daha fazla üretmek bizden, destek sizden"

Giresun Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi ise, birliğin 2012 yılında bölgedeki manda varlığını korumak ve yetiştiricilere destek sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılığın stratejik önemine dikkati çeken Geldi, üreticilere sağlanan desteklerin artırılmasının sektöre önemli katkı sunacağını ifade ederek, "Desteklerinizi daha da artırmak sizlerden, daha çok üretmek bizden" diye konuştu.

"Küçük ölçekli projelerle de üreticimizin yanındayız"

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, projenin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle ortaya konulan çalışmalara örnek olduğunu söyledi.

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Siyasetin kurumların önündeki engelleri kaldırarak üretim ve verimliliği artırmaya katkı sağlamak olduğunu belirten Alkan, tarımsal üretimi destekleyen projelerin önemine işaret etti. Alkan, köylülerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik küçük ölçekli projelerin de büyük yatırımlar kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Temür, vatandaşların ve tarımla uğraşan çiftçilerin sorunlarının çözümü için destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle 25 damızlık manda boğası hak sahibi yetiştiricilere teslim edildi.