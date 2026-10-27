Giresun Üniversitesinde geleneksel balık şenliği düzenlendi

Şahin, programa katılan öğrencilere ve misafirlere teşekkür etti.

Şenliğin farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşmasına imkan sağladığını ifade eden Şahin, etkinliğin yaklaşan vize sınavları öncesinde öğrencilere moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi.

Üniversitenin Güre yerleşkesindeki etkinlikte, katılımcılara palamut başta olmak üzere çeşitli balıklar ikram edildi.

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