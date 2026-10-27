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        Giresun Üniversitesinde geleneksel balık şenliği düzenlendi

        Giresun Üniversitesinde düzenlenen geleneksel balık şenliğinde öğrenciler, müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Giresun Üniversitesinde geleneksel balık şenliği düzenlendi

        Giresun Üniversitesinde düzenlenen geleneksel balık şenliğinde öğrenciler, müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

        Üniversitenin Güre yerleşkesindeki etkinlikte, katılımcılara palamut başta olmak üzere çeşitli balıklar ikram edildi.

        Konserlerin de gerçekleştirildiği programda öğrenciler, horon tepip Giresun karşılaması oynadı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin, gazetecilere, üniversitede akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sunan etkinlikler de gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Şenliğin farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşmasına imkan sağladığını ifade eden Şahin, etkinliğin yaklaşan vize sınavları öncesinde öğrencilere moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi.

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        Şahin, programa katılan öğrencilere ve misafirlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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