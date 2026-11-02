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        Giresun İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım bütçesi 2,5 milyar liraya ulaştı

        Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, 2026 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle altyapı, yol, asfalt ve afet sonrası onarım yatırımlarına ağırlık verildiğini belirterek, 70'in üzerinde iş makinesinin yenilendiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Giresun İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım bütçesi 2,5 milyar liraya ulaştı

        Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, 2026 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle altyapı, yol, asfalt ve afet sonrası onarım yatırımlarına ağırlık verildiğini belirterek, 70'in üzerinde iş makinesinin yenilendiğini açıkladı.

        Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılında il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Şahin, "İl Özel İdaresi 1,7 milyar liralık bütçesi ek bütçeyle birlikte 2,5 milyar liraya ulaşacak. 2026 yılı yatırım programı il genelindeki tüm ilçelerde sürdürülmektedir. İl Genel Meclisi üyeleri, kaymakamlar ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda planlanan işlerin büyük bölümünde son aşamaya gelindi. Yatırımlarda özellikle yol, altyapı ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına ağırlık verildi. İl genelinde meydana gelen afetlerin ardından zarar gören bölgelerde duvar, altyapı, asfalt ve yama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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        İl Genel Meclisinin yol ve altyapı çalışmalarının yanı sıra turizme katkı sağlayacak projelere de destek verdiğini ifade eden Şahin, "Göksu Travertenleri, Maviden Yeşile Yolculuk Projesi, Halil Rıfat Paşa Tüneli, Giresun Adası, Gençlik Merkezi ve Gelin Kayası projeleri bu yatımlarımızdan bazıları. Tarım ve sosyal destek alanındaki çalışmalarımız ise, 2025 yılında Şebinkarahisar'da tohum desteği sağlandı, 2026 yılında ise Dereli ilçesinde manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla damızlık manda desteği verildi. İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi 2026 yılı çalışmalarını, ilçelerden ve köylerden gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sürdürmektedir" diye konuştu.

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