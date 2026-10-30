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        Giresun Sanayispor Kulübü Başkanı Demir'den transfer açıklaması:

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un başkanı Erdem Demir, transfer tahtasını açtıklarını ve takıma yeni oyuncular kazandırarak ligde kalma mücadelelerini yeniden başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Giresun Sanayispor Kulübü Başkanı Demir'den transfer açıklaması:

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un başkanı Erdem Demir, transfer tahtasını açtıklarını ve takıma yeni oyuncular kazandırarak ligde kalma mücadelelerini yeniden başlattıklarını söyledi.

        Demir, yaptığı açıklamada, kulübü devraldıklarında borçlar, kapalı transfer tahtası ve ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

        Bu durumdan kaçmayıp sorumluluk aldıklarını vurgulayan Demir, "Transfer tahtasını açtık, yeni oyuncular kazandırdık. İmza aşamasında olan yeni isimlerin de katılımıyla takımımızı daha da güçlendirip ligde kalma mücadelemizi yeniden başlattık." ifadelerini kullandı.

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        Demir, hazır bir başarıya ortak olmak yerine zor bir yükü omuzlamak için göreve geldiklerinin altını çizerek, tek hedeflerinin Giresun Sanayispor'u ligde tutmak ve hak ettiği yere taşımak olduğunu kaydetti.

        Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade eden Demir, Giresun'un tüm kurumlarını, iş dünyasını ve spor kamuoyunu takıma sahip çıkmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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