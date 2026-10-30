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        Giresun'da on binler Cumhuriyet için yürüdü

        Giresun'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, on binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:38 Güncelleme:
        Giresun'da on binler Cumhuriyet için yürüdü

        Giresun'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, on binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Giresun Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüş, Yeniyol mevkisindeki Çotanak İlkokulu önünden başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşırken, güzergah üzerindeki evlerin balkonlarından ve iş yerlerinden de korteje alkışlarla destek verildi.

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        Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet'in milletin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı.

        Cumhuriyet'in ilanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinin en önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade eden Köse, Cumhuriyet'in milletin kendi geleceğini belirleme iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

        Cumhuriyet'i korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu dile getiren Köse, demokrasi kültürünün güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Köse, her vatandaşın umutla yaşayabildiği bir ülke için Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

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        Programda Giresun Valisi Mustafa Koç, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

        Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüş, vatandaşların yoğun katılımıyla bayraklar ve marşlar eşliğinde Giresun'da bayram coşkusuna sahne oldu.

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