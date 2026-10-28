Giresun'da servis minibüsünün otomobil ile çarpıştığı kazada 5 öğrenci yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde servis minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Giriş: 28.10.2026 - 16:28 Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde servis minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
V.G'nin kullandığı 28 M 6596 plakalı minibüs ile A.T. idaresindeki 54 ZS 163 plakalı otomobil Zıva köyünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrenciler ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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