Giresun Orman Bölge Müdürü Yaprak'tan Avrupa şampiyonu Bulat'a tebrik
Giresun Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Nedime Bulat'ı tebrik etti.
Giresun Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Nedime Bulat'ı tebrik etti.
Yaprak, 17-25 Ekim tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen şampiyonada 80 kilo üst kategorisinde altın madalya kazanan Giresun Ormanspor Kulübü sporcusu Bulat'ı makamında ağırladı.
Bulat ve antrenörleriyle bir süre sohbet eden Yaprak, milli sporcunun başarılarının devamını diledi.
Nedime Bulat da desteklerinden dolayı Yaprak'a teşekkür etti.
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