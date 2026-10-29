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        Giresun'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Giresun'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Giresun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Giresun’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, dün Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Bugün ise Giresun Valiliği makamında Vali Mustafa Koç, tebrikleri kabul etti. Törene Giresun Valisi Mustafa Koç’un yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Yeni Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Kutlamalar, 19 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Daha sonra Giresun Valisi Mustafa Koç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Vali Koç, 29 Ekim 1923’ün Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

        Cumhuriyet’in temelinde milletin fedakârlığı, alın teri ve bağımsızlık mücadelesinin bulunduğunu vurgulayan Koç, Millî Mücadele’de Giresunlu kahramanların üstlendiği role dikkat çekti. Koç, "Cumhuriyetimizin temellerinde her bir vatan evladının eşsiz fedakârlığı, alın teri ve mübarek kanı vardır. Bu kutlu mücadelede, dünyadaki tek gönüllü alaylar olma şerefini taşıyan Giresunlu kahramanlarımızın yeri müstesnadır. Vatan savunması için gözlerini kırpmadan cepheden cepheye koşan, Sakarya’dan Büyük Taarruz’a kadar bağımsızlık ateşini harlayan 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızın yiğit neferleri, Giresun’un vatan ve bayrak sevgisini tarihe altın harflerle kazımıştır" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını, 42. ve 47. Gönüllü Alayların neferlerini, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle anan Koç, hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

        Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Jimnastik gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar, Jandarma Merasim Birliği’nin gösterisi ve tören geçişiyle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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