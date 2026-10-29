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        Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Giresun'un Espiye, Güce, Eynesil ve Yağlıdere ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Giresun'un Espiye, Güce, Eynesil ve Yağlıdere ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        Espiye'de ilçe spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından gösteriler sunuldu.

        - Güce

        Güce ilçesinde kent stadındaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Esra Kodaz Köse ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

        Törende, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Törende, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, halk oyunları gösterilerini sundu.

        Kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi.

        - Eynesil

        Eynesil ilçesinde spor salonunda yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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        Tören, öğrencilerin gösterilerini sunmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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