Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Eynesil ilçesinde spor salonunda yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

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