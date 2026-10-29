Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Giresun'un Espiye, Güce, Eynesil ve Yağlıdere ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Giresun'un Espiye, Güce, Eynesil ve Yağlıdere ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Espiye'de ilçe spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından gösteriler sunuldu.
- Güce
Güce ilçesinde kent stadındaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Esra Kodaz Köse ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, vatandaşların bayramını kutladı.
Törende, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
- Yağlıdere
Yağlıdere'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.
Törende, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, halk oyunları gösterilerini sundu.
Kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi.
- Eynesil
Eynesil ilçesinde spor salonunda yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören, öğrencilerin gösterilerini sunmasının ardından sona erdi.
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