Giresun'dan kısa kısa

Etkinliğe, Eynesil Kaymakamı Recep Hasar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Çınar da katıldı.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 4-5 yaş grubundaki öğrenciler "Vatan Marşı" ile "Ben Türk Çocuğuyum" adlı gösteriyi sergiledi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktaran Işık, emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Üyesi Temel Işık, yaptığı açıklamada, Güllüce, Yeşilpınar, Sınır, Hisarcık ve Dereköy köyleri ile Elmabelen-Yazlık grup yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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