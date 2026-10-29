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        Giresun'da şelale üzerinde Cumhuriyet kutlaması

        GİRESUN Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) üyeleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü Dereli ilçesindeki Akkaya Şelalesi'nde Türk bayrağı açıp, iple iniş yaparak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Giresun'da şelale üzerinde Cumhuriyet kutlaması

        GİRESUN Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) üyeleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü Dereli ilçesindeki Akkaya Şelalesi'nde Türk bayrağı açıp, iple iniş yaparak kutladı.

        Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyündeki şelalede etkinlik düzenledi. Şelaleye tırmanarak ulaşan GİDOSK ekibi, gür akan suyun üzerindeki iki yamaca gerilen ipe Türk bayrağı astı. Kulüp üyeleri, bayrak açımının ardından iple şelaleden iniş gerçekleştirdi. Etkinliğe; Dereli Kaymakamı Mustafa Gövercin ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Kılıç da katılarak doğa sporcularına destek verdi. Etkinliğin ardından açıklamada bulunan dernek yetkilileri, Cumhuriyet coşkusunu doğayla iç içe yaşadıklarını belirterek "GİDOSK olarak Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını, şelalede şanlı bayrağımızı açarak kutladık. Suyun gür sesine, Cumhuriyete duyduğumuz sevgi ve bağlılık eşlik etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Doğada attığımız her adımda, yüreğimizde Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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