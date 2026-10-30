Giresun'da refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil 3 yayaya çarptı

Öte yandan kaza anı bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir marketin sebze reyonunda çalışan personelin de kazadan son anda kurtulması yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil daha sonra kaldırımda yürüyen A.Ş, E.Y. ve S.A'ya çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.