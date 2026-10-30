Giresun'da lise öğrencileri Kuzalan Tabiat Parkı'nı gezdi

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yürüyüş etkinliğiyle tabiat parkını keşfetti.

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