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        Giresun'da lise öğrencileri Kuzalan Tabiat Parkı'nı gezdi

        Giresun'da lise öğrencileri için Kuzalan Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Giresun'da lise öğrencileri Kuzalan Tabiat Parkı'nı gezdi

        Giresun'da lise öğrencileri için Kuzalan Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yürüyüş etkinliğiyle tabiat parkını keşfetti.

        37 öğrenci ve 2 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler orman içi yürüyüş güzergahlarında doğayla iç içe vakit geçirdi.

        Öğrenciler, etkinlik boyunca bölgenin zengin bitki örtüsünü, doğal güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini yakından gözlemleyip fotoğraf çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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