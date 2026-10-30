Giresun'da lise öğrencileri Kuzalan Tabiat Parkı'nı gezdi
Giresun'da lise öğrencileri için Kuzalan Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.
Giresun'da lise öğrencileri için Kuzalan Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yürüyüş etkinliğiyle tabiat parkını keşfetti.
37 öğrenci ve 2 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler orman içi yürüyüş güzergahlarında doğayla iç içe vakit geçirdi.
Öğrenciler, etkinlik boyunca bölgenin zengin bitki örtüsünü, doğal güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini yakından gözlemleyip fotoğraf çekti.
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