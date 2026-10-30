Giresun'da bariyerlere çarpan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giresun’da kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje ardından bariyere çarparak 3 yayanın yaralanmasına neden oldu.

Giresun’un Merkez ilçesi Gazi Caddesinin Yeniyol mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüje ve bir marketin önündeki bariyerlere çarparak kazaya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, R.A. idaresindeki 28 ABF 209 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen araç önce orta refüje, ardından yolun sağ tarafında bulunan marketin önündeki bariyerlere çarparak durabildi. Yürekleri ağza getiren kazada 3 yaya yaralandı.

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Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sırasında marketin önünde bulunan bir kişi, otomobilin bariyerlere çarpmasıyla yaşanan tehlikeyi kıl payı atlattı. Yaşanan kazada olay yerinden yaya olarak geçen 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının normal olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.