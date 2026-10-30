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        Otomobilin marketin önündeki yayaların arasına daldığı kaza kamerada: 3 yaralı

        GİRESUN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çaptıktan sonra market önünde kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Otomobilin marketin önündeki yayaların arasına daldığı kaza kamerada: 3 yaralı

        GİRESUN’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çaptıktan sonra market önünde kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yeniyol mevkisinde meydana geldi. R.A.’nın kontrolünü kaybettiği 28 ABF 209 plakalı otomobil, önce refüje ardından da market önündeki kaldırıma çıkarak, yayalara çarptı. Kazada A.Ş., E.Y. ve S.A. yaralandı, market çalışanı son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Otomobil sürücüsü R.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin refüje çarparak kontrolden çıktığı, ardından hızla markete yönelerek demir bariyerleri aşıp, buradaki kaldırımın üzerine çıktığı, aracın 3 yayaya çarptığı, market görevlisinin son anda kazadan kurtulduğu, kasalardaki sebze ve meyvelerin etrafa yayıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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