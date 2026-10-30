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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama:

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama:

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "sosyal medya yaş doğrulaması düzenlemesi"ne ilişkin, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama:

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "sosyal medya yaş doğrulaması düzenlemesi"ne ilişkin, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.

        Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

        Düzenlemeyle çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması, kişisel verilerinin korunması ve sosyal medya kullanımının yaş ve gelişim düzeylerine uygun hale getirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Elmas, çocukların dijital dünyada korunmasının yalnızca ailelerin değil, kamu kurumlarının ve sosyal medya platformlarının da sorumluluğu olduğunu ifade etti.

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        Elmas, amacın çocukları teknolojiden uzak tutmak değil, teknolojiyi çocukların gelişimini, güvenliğini ve mahremiyetini gözeten bir anlayışla kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

        Yönetmelik kapsamında sosyal ağ sağlayıcıların, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacağını aktaran Elmas, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kullanıcılara ise yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ayrıştırılmış hizmet sunulacağının altını çizdi.

        Elmas, çocuklara yönelik hizmetlerde içerik, reklam, gizlilik ve iletişim süreçlerinin çocukların yüksek yararı gözetilerek düzenlenmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, "Ayrıca çocukları zararlı içeriklerden, riskli çevrim içi etkileşimlerden ve aşırı kullanımdan korumaya yönelik ebeveyn kontrol araçlarının sağlanması da sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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        Düzenlemenin önemli başlıklarından birinin de yaş doğrulama sürecinde kişisel verilerin korunması olacağını vurgulayan Elmas, yaş doğrulama işleminin ise e-Devlet üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

        - "Çocuk hesaplarında canlı yayın özelliğine yer verilemeyecek"

        Yönetmelikle birlikte sosyal ağ sağlayıcıların, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için yüksek düzeyde gizlilik ayarlarını varsayılan olarak uygulaması ve asgari düzeyde veri işlemesi gerekeceğini ifade eden Elmas, çocuk hesaplarında canlı yayın özelliğine yer verilemeyeceğini belirtti.

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        Çocuk hesaplarının başka hesaplara, başka hesapların da çocuk hesaplarına takip amacıyla önerilmesinin engelleneceğini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

        "Ayrıca çocukların bağımlılık geliştirmesine yol açabilecek hizmetlerin sunulmaması öngörülüyor. Ebeveyn kontrol araçlarının Türkçe dil seçeneği içermesi, kolayca bulunup etkinleştirilebilmesi ve farklı cihazlarda kullanılabilmesi de düzenlemenin getirdiği yükümlülükler arasında bulunuyor."

        1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek uygulamanın, paylaşılan bilgilendirmeye göre bu tarihten itibaren açılacak yeni hesaplar için geçerli olacağını aktaran Elmas, mevcut sosyal medya hesapları için yaş doğrulama süresinin ise 31 Mart 2027'ye kadar devam edeceğini kaydetti.

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        - "Sahte SMS, e-posta ve bağlantılara itibar edilmemeli"

        Elmas, vatandaşların bu süreçte resmi açıklamaları takip etmelerinin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Hesabınız kapatılacak, hemen yaş doğrulaması yapın" gibi ifadelerle vatandaşları paniğe sevk etmeye çalışan mesajlara karşı dikkatli olunması gerekmekte, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan sahte SMS, e-posta ve bağlantılara itibar edilmemeli, işlemler yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmelidir."

        Çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmesi için koruyucu, önleyici ve sorumlu bir yaklaşımı birlikte geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Elmas, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır. Hedefimiz, çocuklarımızın haklarını ve mahremiyetini koruyan, güvenli ve sağlıklı bir dijital ortamın güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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