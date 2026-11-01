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        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kentin Gemilerçekeği Mahallesi'nde H.Y.Ö. idaresindeki 55 SU 572 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 27 C 2429 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü H.Y.Ö. ile aynı araçta bulunan H.Ö. ve Z.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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