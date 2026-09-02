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        Giresun Valiliğinden "sağlığımız için hijyene dikkat edelim" açıklaması:

        Giresun Valiliğince tüketilen suyun temiz ve güvenli olmasına, yiyeceklerin uygun koşullarda hazırlanmasına ve muhafaza edilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Giresun Valiliğinden "sağlığımız için hijyene dikkat edelim" açıklaması:

        Giresun Valiliğince tüketilen suyun temiz ve güvenli olmasına, yiyeceklerin uygun koşullarda hazırlanmasına ve muhafaza edilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

        İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan "Sağlığımız için hijyene dikkat edelim" başlıklı açıklamada, özellikle fındık hasadı döneminde bahçe ve harmanlarda geçirilen yoğun çalışma sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilmesinin sağlığın korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Ellerin, yiyecek ve içecek tüketmeden önce su ve sabunla iyice yıkanması, sebze ve meyveleri ise temiz suyla yıkamadan tüketmemek gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Tükettiğimiz suyun temiz ve güvenli olmasına, yiyeceklerimizin uygun koşullarda hazırlanmasına ve muhafaza edilmesine özen gösterelim. Fındık bahçelerinde ve harmanlarda çalışan üreticilerimiz de çalışma aralarında yiyecek ve içecek tüketmeden önce el temizliğine dikkat etmelidir. Sağlığımızı korumak için kişisel hijyen ve gıda hijyeni kurallarını ihmal etmeyelim. Tedbiri elden bırakmayalım."

        Öte yandan ishal ve kusma vakaları görülen Görele ilçesinde içme suyu depolarında ve şebeke hattında tedbir amaçlı süper klorlama yapıldığı bildirildi.

        Görele Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklama, "Çalışmanın tamamlanmasının ardından gerekli kontroller yapılarak suyun yeniden güvenli şekilde kullanıma sunulması sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından 31.08.2026 - 01.09.2026 tarihlerinde su şebeke hattından ve depolarından numuneler alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bu numune sonuçlarından çıkan tahlil sonuçlarını siz vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadeleri kullanılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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