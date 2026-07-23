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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren tedavi altındaki 5 kişiden 2'si öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren tedavi altındaki 5 kişiden 2'si öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        Güzelyalı Mahallesi sahil kesiminde dün girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren İbrahim Patar (63) ve Yusuf Koç (15) tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Boğulma tehlikesi geçiren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B'nin (15) hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.






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