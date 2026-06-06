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        Giresun'da çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda mahsur kalan çift, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 22:47 Güncelleme:
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        Giresun'da çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda mahsur kalan çift, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Harşit Çayı yakınlarındaki tarlalarında çalışan İbrahim İ. (55) ve eşi Sevim İ. (55), işlerini tamamlayıp geri döndükleri sırada suyun yükselmesiyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bot yardımıyla çifti mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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