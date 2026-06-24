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        Giresun'da darbettiği sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada, sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen diğer araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Giresun'da darbettiği sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada, sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen diğer araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ, maktul Abdullah Coşkun'un çocukları ve taraf avukatları katıldı.

        Tanıkların dinlenildiği duruşma sırasında, taraf avukatları arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.

        Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

        - Olay

        Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşü yer almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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