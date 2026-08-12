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        Giresun'da debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu

        Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Giresun'da debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu

        Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu.

        İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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