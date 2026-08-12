Giresun'da debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu

Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.

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