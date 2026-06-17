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        Giresun'da fındık üreticilerine zirai ve biyoteknik mücadele uyarısı

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörü Doç. Dr. Ali Turan, verimli ve kaliteli ürün için mutlaka bahçelerde zirai ve biyoteknik mücadele yapılması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Giresun'da fındık üreticilerine zirai ve biyoteknik mücadele uyarısı

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörü Doç. Dr. Ali Turan, verimli ve kaliteli ürün için mutlaka bahçelerde zirai ve biyoteknik mücadele yapılması gerektiğini bildirdi.

        Turan, yaptığı açıklamada, 2026 ürünü fındık hasat dönemine kısa bir süre kaldığını belirtti.

        Toprak analiz sonucuna göre gübrelemenin haziranda yapılabileceğini vurgulayan Turan, yine bu dönemde dalkıran, fındık kokarcası, külleme mücadelesi ve yabancı ot temizliği yapılmasını önerdiklerini aktardı.

        Fındıkta önemli zararlılardan birinin de dalkıran olduğuna işaret eden Turan, " 0-10 dekar alan için 10 ocakta dalkıran ile mücadele için sayım yapılır. 10 dalda 3 yeni galeri varsa mücadeleye karar verilir. Mücadeleye karar vermeden önce budama ve gübreleme tekniğe uygun yapılmalı. Kültürel uygulamalar komşu bahçelerle birlikte yapılmalı. Biyoteknik mücadele ile desteklenmelidir. Eğer bu yöntemlerden sonuç alınamazsa kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


        Turan, fındık kokarcası ile mücadelenin önemine de dikkati çekerek, "1-10 dekar bahçelerden 10 ocakta bir ve daha fazla ergin varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır. Külleme hastalığı devam ediyorsa kimyasal mücadele yapılmalıdır. Yabancı ot mücadelesinde de insan ve çevre sağlığı için kimyasal herbisit kullanımına kesinlikle izin verilmeyecektir. Verimli ve kaliteli ürün için bu uyarılara dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.


        Turan, temmuzda fındık yeşil kokarcası ile mücadelenin yanı sıra yabancı ot temizliği yapılması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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