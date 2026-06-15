Giresun'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giresun'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Gedikkaya mahallesinde 7 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı, polis ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Yangında kısa sürede söndürülürken, çıkan dumandan etkilenen F.K. ve U.Y. isimli şahıslar kentteki hastanelerde tedavi altına alındılar.



Şahısların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

