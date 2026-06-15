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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Giresun'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Gedikkaya mahallesinde 7 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı, polis ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangında kısa sürede söndürülürken, çıkan dumandan etkilenen F.K. ve U.Y. isimli şahıslar kentteki hastanelerde tedavi altına alındılar.

        Şahısların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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