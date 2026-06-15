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        MHP Giresun Milletvekili Kobal, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:10 Güncelleme:
        MHP Giresun Milletvekili Kobal, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda Konal, gazetecilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı.

        Konal, milletvekilliği sürecinde Giresun'un sorunlarının çözümü için önemli projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Siyasi parti gözetmeksizin her Giresunlunun yanında olmaya çalıştığını vurgulayan Konal, Giresun halkına en güzel hizmetleri sunma mücadelesine devam edeceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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