MHP Giresun Milletvekili Kobal, basın mensuplarıyla bir araya geldi
MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, basın mensuplarıyla buluştu.
MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, basın mensuplarıyla buluştu.
Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda Konal, gazetecilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı.
Konal, milletvekilliği sürecinde Giresun'un sorunlarının çözümü için önemli projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.
Siyasi parti gözetmeksizin her Giresunlunun yanında olmaya çalıştığını vurgulayan Konal, Giresun halkına en güzel hizmetleri sunma mücadelesine devam edeceğini kaydetti.
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