Giresun'dan kısa kısa
Giresun'da, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali düzenlendi.
Giresun'da, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali düzenlendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Giresun Fen Lisesi Spor Salonunda organize edilen festivalde, il genelindeki okullarda gerçekleştirilen bilim fuarlarında sergilenen projeler arasından seçilen 55'i yer aldı.
Katılımcılar, sergilenen projeleri inceledi.
- Yaz dönemi için ilaçlama programı başlatıldı
Giresun'da haşerelere karşı ilaçlama yapılacak.
Belediye Başkanı Fuat Köse, yaptığı açıklamada, bu yıl da kapsamlı bir ilaçlama programını hayata geçirdiklerini belirtti.
Halk sağlığının önemini vurgulayan Köse, çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan belediye ekiplerince kentin farklı mahallelerinde altyapı, üstyapı, temizlik, bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
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